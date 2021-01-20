- Telabyad'da hastane temeli atıldı, PTT şubesi açıldı

-konuşmalar

-meclis başkanı Vail el Hamdo

-PTT genel müdürü Hakan Gülten

-Vali Abdullah Erin konuşması

-Kurdele kesimi

-Temel atma töreni dua

-Beton dökümü

-Genel detay



( TEL ABYAD ) TEL ABYAD



- Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Telabyad kentinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temeli atıldı, PTT şubesi ise dualarla açıldı. Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Telabyad kentinde sağlık hizmetleri devam ediyor. Terör örgütünün bölgeden kaçarken ateşe verdiği Telabyad Devlet Hastanesinin Türkiye tarafından onarılarak son teknoloji cihazlarla uzun bir süre önce faaliyete geçirilmesinin ardından sağlık alanında yeni bir adım daha atıldı. Bölgede büyük bir ihtiyaç haline gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temeli atıldı. Yapılan duaların ardından butona basan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastanenin temeline ilk betonu döktü. Hastanenin çok kısa sürede tamamlanarak bölge insanına hizmet vermeye başlayacağını belirten Vali Erin, yeni hastanenin Telabyad halkına hayırlı olmasını diledi. Telabyad’da geçen yıl mobil şube olarak hizmet vermeye başlayan PTT, sabit şubede hizmet vermeye başladı.

Telabyad PTT Şubesinin hizmete sunulması öncesi düzenlenen açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail El Hamdo ile az sayıda davetli katıldı.

Vali Erin her iki kurumun da hayırlı olmasını diledi.



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