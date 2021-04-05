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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Köpeğin görüntüleri

Köpek 

-itfaiye detay
-karganın çırpınışı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Piraziz ilçesinde 'Köpük' isimli golden cinsi köpek tellere sıkışan kargaya görüp havlamaya başlayınca çevredekiler kargayı fark etti. İtfaiye görevlilerinin bölgeye çağrılması ile karga sıkıştığı yerden kurtarıldı. Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bir yamaçtan taş düşmesini önlemek için yamaca giydirilen tellerin arasına bir karga sıkıştı. Dün yoldan geçerken kargayı fark eden 'Köpük' isimli köpek havlayarak tellerin arasına sıkışan karganın fark edilmesine sebep oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla kurtarılan karga özgürlüğüne kavuştu. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde gerçekleşen bu dayanışma herkesin takdirini kazandı.
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