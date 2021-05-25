TEL AVİV - ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi
- İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i karşılaması - Netanyahu ve Blinken'in bir araya gelmesiTEL AVİV (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında geldiği Tel Aviv'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
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