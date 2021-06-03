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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

TEL ABYAD - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu



: - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in trafo merkezini incelemesi - Vali Erin'in spor tesisini incelemesi - Vali Erin'in Tel Abyad hastanesini ziyareti - Vali Erin'in Suriyelilerle sohbet etmesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, beraberinde Tel Abyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde devam eden çalışmaları incelemek üzere Tel Abyad'a gitti.Bölgenin elektrik sorununu çözmek üzere yapımına başlanan enerji santralindeki çalışmaları denetleyen Vali Erin, tesisin tamamlanmasının ardından ilçe merkezinin elektrik sıkıntısının tamamen çözüleceğini ve kırsal kesimdeki sorunun da asgariye indirileceğini belirtti.
Daha sonra Tel Abyad Hastanesine geçen Vali Erin, burada kapasite artırmak amacıyla yapımına başlanan ek bina inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Hastaneye gelen Suriyelilerle sohbet eden Erin, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Gençlerin sosyal hayatlarının normalleşmesine yönelik faaliyet ve yatırımların devam ettiği bölgede, esnafla bir ayara gelen, halı saha ve spor tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Erin, Suriye Milli Ordusu Karargahı'nı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Hastane Enerji Santrali Trafo Merkezi Sosyal Hayat 

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