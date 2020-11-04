Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

yangın,

Tekstil Fabrikası Fabrika Jandarma Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

-ekipler
-müdahale
-jandarma
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. İçerisinde pamuk balyalarının olduğu bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışması devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı