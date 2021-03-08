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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tekstil fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

- Tekstil fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Olay yerinden yangın söndürme çalışmalarından farklı açılarda detay görüntü

Tekstil Fabrikası Fabrika İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İşçilerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Havadan drone görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı iki bom aracı olmak üzere 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yanan binanın yanında bulunan diğer binaları hızla boşalttı. Bir taraftan yangına müdahale edilirken diğer taraftan yandaki binaları soğutma çalışması uygulandı. Yaklaşık 30 dakika süren zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınması herkesin rahat bir nefes almasını sağladı. Yükselen dumanlar Sarayköy İlçesi ve Bağbaşı Mahallesinde de görüldü.
Yangının neden çıktığı tamamen söndürülmesinin ardından ortaya çıkacak. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından işçilerin sağlık durumları kontrol edildi. (SY-MB-Y)
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