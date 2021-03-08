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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

olay yerinden görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

Tekstil Fabrikası Fabrika Trol 


- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalalsi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. (MB-Y)
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