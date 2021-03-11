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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekstil deposunda yangın çıktı

Tekstil deposunda yangın çıktı

yangından görüntüler

Tekstil Fabrikası Fabrika Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

-itfaiye söndürülürken görüntü
-detaylar

( NİĞDE )- 300 ton tekstil atığı malzeme yandı NİĞDE

- Niğde'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında yaklaşık 300 ton tekstil atığı malzeme yandı.Edinilen bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca Beldesi yakınlarında bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışma sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme yandığı bildirildi.
Jandarma ve İtfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.
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