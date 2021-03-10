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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekstil atölyesindeki kavga kamerada

Tekstil atölyesindeki kavga kamerada

kavga anı cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tekstil Atölyesi Kamera Cep Telefonu 


- Zeytinburnu’nda, bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanlar arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Bir süre sonra taraflar birbirlerine girmeye başladı.
Kavgayı ayırmak için, araya kadınlar girdi ancak başarılı olamadı. Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.
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