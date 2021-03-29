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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Teknolojik çoban sürüsünü drone ile takip ediyor

Teknolojik çoban sürüsünü drone ile takip ediyor

besiden hayvanları çıkarması

Teknoloji Keçi Hayvancılık Bulduk Hayvan 

-motosikletle arkasından gitmesi
-hayvanları yönlendirmesi
-dron ile hayvanları takip etmesi
-Cemil Çoan röp

( MUĞLA - DRONE)- Bodrum’lu çoban öyle bir şey akıl etti ki; sürü takibi için kilometrelerce yol yürümekten kurtuldu- Bodrum’lu Çoban sürüsünü drone ile adım adım takip ediyor MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde 600 keçisini her gün dağa çıkaran Cemil Çoban, drone ile hayvanları hem takip ediyor, hem de gidecekleri yere yönlendiriyor. Drone sayesinde kaybolan veya doğum yapan keçiyi anında bulan Çoban, sürü takibinde kilometrelerce yol yürümekten de kurtuldu. Bodrum’da 600 keçisini her gün dağa çıkaran ve akşama kadar başında duran 3 çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban drone sayesinde her gün dağa çıkmaktan kurtuldu. Çoban, Çırkan mahallesi Kazderesi mevkiindeki küçükbaş besisinden sabah erken keçilerini dağa salıyor. Dağ yoluna kadar enduro motosikletiyle keçilerini başka yöne sapmasını engelleyen Çoban, daha sonra drone ile dağda gezen keçileri 2 saate bir kontrol ediyor. Sabahtan akşama kadar keçilerinin başında duran Çoban drone sayesinde kilometrelerce yol yürümekten kurtulmuş oldu. "Doğum yapanı, kaybolanı hemen buluyor" Birçok kez keçilerini kaybeden Çoban keçileri günlerce aramak zorunda kalıyordu. Şimdilerde drone ile kaybolan keçisini dakikalar içersin de buluyor. Dağda doğum yapan keçilerini eskiden bulmanın zor olduğunu söyleyen ve bulamadıkları zaman ise tiki tarafından telef edilmiş halde bulunduğunu söyleyen teknolojik Çoban, drone sayesinde keçilerini istediği gibi yönlendirdiğini ve kaybolan keçecilerini kısa sürede bulduklarını ifade etti.
"Enduro motosiklet ile takibin yerini drone aldı" Eskiden enduro motosikletle dağ taş gezerek sürüsünü takip ettiğini ifade eden Cemil Çoban “Keçi çok zor bir hayvan. Koyun gibi düz merada otlamaz gözü dağda olur. Önce crose motosiklet alarak sürümüzü yönlendirdik. Motosikletin ulaşamadığı yerlere de bir çözüm ararken drone geldi aklımıza. Drone aldım ve şuan kullanıyorum. Hayvanlarımızı yönlendirmede ve kaybolan hayvanlarımızı bulmada çok işimize yarıyor. Zamanımız tamamen hayvancılıkla geçiyor. Kaybolan hayvanlarımızı da bulup drone ile yönlendirebiliyoruz. Kayboldukları bölgeleri tahmin edip dronu gönderip sesinden korktukları için ahıra doğru yönlendiriyoruz” dedi.
(EA-
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