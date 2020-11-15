Teknoloji ot süpürgesini unutturamadı

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( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir’in Ödemiş ilçesinde ot süpürgesi üretimi yapan Kenan Yeşilova (57), 40 yıldır yaptığı süpürge üretiminin evlerde ihtiyaç olmaya devam ettiğini söyledi.



Eşi Gülşen Yeşilova ve kızı Mutlu Yeşilova ile birlikte yaptıkları üretimden genel anlamda memnun olduğunu söyleyen Kenan Yeşilova, "Eşim ve kızımla birlikte yaklaşık 40 yıldır Ödemiş’te süpürge imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz süpürgeleri pazarcı arkadaşlarımıza satıyoruz. Özellikle merdiven, balkon ve bahçe işlerinde kullanılmaya devam ediyor. Teknoloji ilerlese de ot süpürgesi ihtiyacı bitmeyecek" dedi.

Ot süpürgesi yapımının bir aile işi olduğunu dile getiren Yeşilova, plastik süpürgelerin asla ot süpürgesinin yerini tutamayacağını, balkonlar ve bahçeler var oldukça ot süpürgesinin kullanılmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: “Ödemiş’in Emmioğlu Mahallesi ot süpürgesinin üretildiği bilinen bir mahallesidir. Türkiye’nin birçok yerinden alıcı buruya gelir. Eskiden daha çok aile bu işle ilgilenirdi ama şimdilerde 15-20 aile kaldı. Ot süpürgesi Türkiye’de en çok Edirne’de yapılıyor. Zaten süpürge otu da orada yetişiyor. Bunun dışında Balıkesir, Adapazarı gibi yerlerde de üretim yaygın. Ege Bölgesinde ise Ödemiş bu konuda önde. İzmir’de Ödemiş’ten başka bir yerde böyle bir yapım yok. Ödemiş’te de mahallemiz bu işin merkezi. 20 civarında aile süpürgecilikle ekmeğini kazanıyor. Bizim evde ürettiğimiz süpürgeler başka illere, pazarlara gidiyor. Elbette teknolojinin gelişimi talebi zamanla azalttı. Eskiden iş yetiştiremezdik ama yine de ev hanımları plastik süpürgeden çok ot süpürgesini tercih ediyor. Biz ailece bu işi sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz.”"İşin içinde büyüdüm”Zanaatkarların azaldığını, yeni yetişen elemanın olmadığını söyleyen Yeşilova, "O nedenle bizden sonrasının ne olacağını kestirmek de mümkün değil. Bu meslek ileride devam eder mi bilmiyorum. Bu işin ekonomik açıdan çok fazla getirisi olduğunu söyleyemem. Ancak geçimimizi sağlamamıza yetiyor. Mesleğim, babadan kalma değil. Daha önce oturduğum mahalleye Süpürgeci Mahallesi derlerdi. Orada bu işin içinde büyüdüm. Yetişkin olunca da bırakamadım. Süpürgemiz, pek çok yere gidiyor. Özellikle Ege Bölgesinde bulunan illere pazarlama yapıyoruz. Süpürge yaparken sağlam olmasına dikkat ediyoruz. Bu iş tam bir aile işi. Birimiz başlık telliyor, ötekimiz başlık sıkıyor ben de sap kısmını oluşturuyorum. Aile olarak günde en fazla 40 süpürge yapabiliriz. Belli bir mesaimiz yok. Parça başı iş yaptığımız için ekmek paramızı çıkartana kadar çalışıyoruz. Ot süpürgesinde iş daha çok yaz mevsiminde oluyor. Talep de yaz mevsiminde artıyor. Balkonlarda, bağda, bahçede ot süpürgesi kullanılıyor. Plastik süpürgeler ne olursa olsun ot süpürgesinin yaptığı işi yapamaz. Zaten kısa süre dayanabilir. Bugün bir ot süpürgesi 2 yıla kadar kullanılabiliyor. Balkonlar, bahçeler olduğu sürece ot süpürgesine de talep olur” diye konuştu.





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