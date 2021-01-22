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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekneyle denetim yaptılar, 2 kişi kaçak avlanmaktan yakalandı

Tekneyle denetim yaptılar, 2 kişi kaçak avlanmaktan yakalandı

tekneyle denetim

Kaçak Bild Akalan Gesi Avcılık 

-fotoğraflar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tekne ile yaptıkları denetimlerde, 2 kişiye yasak av gününde avlanmaktan işlem yaptı. Ayrıca, belgesiz olan olan şahıslarla beraber ses cihazı ve canlı mühreler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve belgesiz avcılık yapan şahıslara göz açtırmıyor.Ekipler, tekne yardımıyla yaptıkları denetimlerde 2 kişiye yasak günde, belgesiz, ses cihazı ve canlı mühre ile av yapmaktan işlem yaptılar. Ayrıca şahısların vurdukları 2 adet ördeğe ve 12 adet canlı mühreye el konulduğu bildirildi.

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