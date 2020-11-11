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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Teknenin battığını gören balıkçı konuştu: 'Yunan gemisi gidiyordu onu durduk'

Teknenin battığını gören balıkçı konuştu: 'Yunan gemisi gidiyordu onu durduk'

Mehmet Can Mendi ile röp

Nani 

-Genel detay
-Sahil Güvenlik

( ADANA ) - Teknenin battığını gören balıkçı konuştu- Mendi: "Yunan gemisi gidiyordu onu durduk"- "Sabaha karşı balık avlarken gördük yardıma koştuk tekne ters dönmüştü. Balıkçıları bulamadık" ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı. Balıkçı Mehmet Can Mendi, saat 05.50'de 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığını teknenin alabora olduğunu görünce Sahil Güvenliğe olayı haber verdiğini söyledi.

Kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerinin bulunduğunu teknenin battığı anları anlatan Mendi, "Sabaha karşı balık avlarken gördük yardıma koştuk tekne ters dönmüştü. Balıkçıları bulamadık. Yunan gemisi gidiyordu onu durduk. Çok üzüldük daha önce böyle bir olay olmadı" dedi.
(FKE-
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