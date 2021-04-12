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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Teknelere eşlik eden yunus balıkları böyle görüntülendi

Teknelere eşlik eden yunus balıkları böyle görüntülendi

- Yunus balıklarının teknelerle yarışı

( BURSA )- Bursa'da yunus balıklarının balıkçı tekneleriyle olan yarışı kameralara yansıdı BURSA

Yarış Kamera Uttu Yunus Balıkları Cep Telefonu 


- Bursa'nın Gemlik açıklarında balıkçı tekneleriyle yarışan yunus balıkları kameralara yansıdı. Gemlik İlçesi Narlı açıklarında balığa çıkan balıkçılar, yunus balıklarıyla karşılaştı. Hızla giden teknelere eşlik eden yunus balıkları ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu. O anları Çağlar Özdemir isimli balıkçı cep telefonuyla çekerek kayıt altına almayı başardı. Daha sonra balıkçılar yunus balıklarını tuttukları balıklarla beslediler. (HG-
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