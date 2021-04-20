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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tekneler karaya oturdu, 7 kişi mahsur kaldı

Tekneler karaya oturdu, 7 kişi mahsur kaldı

Tekneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Mahsur Kaldı Deniz Polisi Polis Ekipleri Hava Muhalefeti Muhalefet 


- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hava muhalefetinden dolayı karaya oturan 3 tekne ve mahsur kalan 7 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahilde hava muhalefetinden dolayı 3 tekne karaya oturdu ve 7 kişi denizde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Çevredeki tüm güvenlik önlemlerini alan deniz polisi, teknelere halat atarak mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. (HFV-
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