Tekneler karaya oturdu, 7 kişi mahsur kaldı



- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hava muhalefetinden dolayı karaya oturan 3 tekne ve mahsur kalan 7 kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahilde hava muhalefetinden dolayı 3 tekne karaya oturdu ve 7 kişi denizde mahsur kaldı. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Çevredeki tüm güvenlik önlemlerini alan deniz polisi, teknelere halat atarak mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. (HFV-



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