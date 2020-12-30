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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekne sahibi ve 4 personele ceza

Tekne sahibi ve 4 personele ceza

Yakalanan balıklardan fotoğraf

Fabrika Para Cezası Salar Akalan Harekete Geç 

-Arşiv
-Kilimli limanı drone görüntüleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta asgari limitlerin çok altında balık tutan tekne sahibine ve 4 tekne personele ceza kesildi. Zonguldak Sahil Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ekiplerince Kilimli Balıkçı Barınağı içerisinde asgari limitlerin altında avlanan hamsilerin nakledildiği ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler tekne üzerinde yapılan denetimler neticesinde bir balık avlama gemisine ait takribi 30 ton hamsinin 3 adet kamyona yem fabrikasına götürülmek üzere dökme olarak yüklendiği tespit edildi. Ekipler kasalara yüklenen hamsilerden numune alarak balık boyu ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler neticesinde balıkların asgari limitlerin çok altında olduğu tespit edildi. Ekipler tekne sahibine 2 bin 500 TL, tekne personeli olan 4 şahsa bin 700 TL idari para cezası uygulanırken balıklara el konuldu. (SÖ-OA-
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