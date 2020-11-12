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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tekne faciasında ölen 5 kişinin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Tekne faciasında ölen 5 kişinin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Ölenlerin yakınlarından detaylar

Balıkçı Teknesi Cenaze Nani Gesi 

-Ayşe Yardımcı'nın cenazeyi beklemesi
-Ayşe Yardımcı'nın konuşması
-Ailelerin cenazeleri almaya gitmesi
-Cenaze araçlarının çıkışı

( ADANA )- Akdeniz'de Yunan tankerinin Türk balıkçı teknesine çarpması sonucu ölen 5 balıkçının cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek boğulan 5 kişinin cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.Dün sabah saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında ilk olarak 4 kişinin, ardından da bir kişinin cansız bedenine ulaştı.Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bugün yapılan otopsinin ardından Metin Büten, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila’nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.Bu sırada Fevzi Yardımcı’nın yengesi olduğu öğrenilen Ayşe Yardımcı ve Metin Büten’in ismi öğrenilemeyen oğlu gözyaşlarına boğuldu.Gazetecilere konuşan Ayşe Yardımcı, "Bekardı. 30 yaşındaydı. Yavrum ne hallerle büyüdü. 18 yıl önce de annesi ölmüştü" dedi.
Ölen 5 kişinin Mersin’de toprağa verileceği öğrenildi.
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