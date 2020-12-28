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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tekman ESKİ ekibi soğuk havada mahallelinin yardımına yetişti

Tekman ESKİ ekibi soğuk havada mahallelinin yardımına yetişti

Çalışmalardan detay

Hafta Sonu 

-Mahalle muhtarı röportaj

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum Tekman ESKİ ekibi kar kış demeden hafta sonu mesai gözetmeksizin çalışmalara aralıksız devam ediyorlar. Tekman ESKİ ekibi hafta sonu ve pandemi dolayısı ile sokak çıkma yasağı olduğu halde çalışmalar hızla devam ediyor. Sabah saatlerinde Mescitli mahallesinde gelen su patlağı ihbarını alan ekip hemen müdahale etti. Aşırı soğuk olmasına rağmen köyden getirilen tezek ile ateş yakıp ısınan ekip çalışmalarına devam etti. Mescitli Mahalle Muhtarı Selim Yaşar, “Tekman ESKİ ekibi kar kış demeden gece gündüz demeden çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Şu an eksi 20 derecede çalışıyorlar havanın soğuk olması nedeni ile arkadaşlara tezek ile ateş yaktım hem çalışıyorlar hem de ateş üzerinde ısınıyorlar. Hepsine teşekkür ederim" dedi.
(AUB-Y)
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