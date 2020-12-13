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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Tekman’da otluk yangını

Tekman’da otluk yangını

yangından görüntü

( ERZURUM ) ERZURUM

Jandarma Trol 


- Erzurum’un Tekman ilçesinde çıkan yangında 500 balya ot kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Erence Mahallesinde Cevdet Hocaoğlu'na ait 500 balya ot bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın köy sakinleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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