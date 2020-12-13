Tekman’da otluk yangını



- Erzurum’un Tekman ilçesinde çıkan yangında 500 balya ot kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Erence Mahallesinde Cevdet Hocaoğlu'na ait 500 balya ot bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın köy sakinleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.



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