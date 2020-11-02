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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tekkeköy Belediye Meclisi’nde İzmir’de hayatını kaybedenler anıldı

Tekkeköy Belediye Meclisi’nde İzmir’de hayatını kaybedenler anıldı

Detaylar

Deprem Felaketi Başsağlığı Misyon Toplantı Felaket 

-Özkan Karakaya açıklaması
-Meclis gündem maddelerinin okunması ve oylanması

( SAMSUN ) - SAMSUN

- İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Tekkeköy Belediye Meclisi'nde anıldı. Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4'ü gündem toplam 5 maddenin görüşüldüğü toplantıya Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İzmir’de yaşanan depremin ortaya çıkardığı acıların gündeme geldiği mecliste, hayatını kaybeden vatandaşlarda unutulmadı. Meclise başkanlık yapan Özkan Karakaya, “Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlara acil şifalar diliyorum” dedi.
Karakaya, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun kaybı için de 'Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı' dileklerini iletti. Meclis üyeleri de deprem felaketi yaşayan İzmir’in acısını paylaştıklarını dile getirdi. (ÜK-SLH-Y)
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