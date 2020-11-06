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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağlı çiftçi dolandırıcıların hedefi olduğunu karakola gidince öğrendi

Tekirdağlı çiftçi dolandırıcıların hedefi olduğunu karakola gidince öğrendi

Çifti röportaj

Polis Polis Karakolu 

-Detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, telefonla dolandırılmaya çalışıldığını karakola gidince öğrendi. Hemit Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Uğur’u, telefonla arayan bir şahıs, kendisini ‘polis’ olarak tanıtarak, banka hesaplarının bloke olduğunu belirtti.
Şoke olan çiftçi Uğur, apar topar ilçe merkezindeki polis karakoluna gitti. Karakoldan aranmadığı söylenen çiftçi Mehmet Uğur, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti. Çiftçi Uğur, vatandaşlara uyarıda bulunarak, telefonla gelen aramalara karşı uyanık olmalarını istedi.
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