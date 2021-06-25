Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - 'Yapıncak yaprağı' adına hasat şenliği düzenlendi

TEKİRDAĞ - 'Yapıncak yaprağı' adına hasat şenliği düzenlendi

TEKİRDAĞ - "Yapıncak yaprağı" adına hasat şenliği düzenlendi - Üzüm yapraklarından görüntü - Halk oyunları ekibinden görüntü - Vali Aziz Yıldırım'ın konuşması - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aehmet Ali Kiracı 'nın konuşmasıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da Bağcılık Araştırma Enstitüsünce "Yapıncak yaprağı" adına hasat şenliği düzenlendi.
Vali Aziz Yıldırım, Enstitü'de düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün önemli üretimler gerçekleştirdiğini belirtti.
Türkiye'nin tüm üzüm çeşitlerinin bulunduğu bir bahçeye sahip Enstitüde üzüm çeşitlerine ilişkin araştırmalar yapıldığını ifade eden Yıldırım, üzümün çok yararlı bir meyve olduğunun altını çizdi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Tekirdağ 'ın üzüm üretimde önemli kentlerden olduğunu dile getirdi.Kiracı, enstitü olarak Yapıncak yaprağı ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:"Bilindiği üzere ülkemiz bağ alanı bakımından 5'inci, üzüm üretimi bakımından dünyanın 6'ıncı büyük ülkesidir. İlimizde yaklaşık 2 bin 500 üretici tarafından 35 bin dekar alanda yılda 38 bin ton üzüm üretilmektedir. Üzüm üretimi asmanın ana ürünü sayılmakta ise de yaprakları Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan sarma yapımında kullanıldığı için yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Yapıncak yaprağının herkes tarafından bilinmesi ve farkındalık oluşturmak için hasat şenliğini düzenledik. Yatırımcılarında dikkatini çekerek asma yaprağı ile ilgili tesislerin ilimize kazandırılmasını da faydalı olacaktır." .Konuşmaların ardından sembolik hasat geçekleştirildi. Katılımcılara Yapıncak yaprağından yapılan sarmadan ikram edildi.Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Geçen yıl coğrafi işaret tescili yapılan Yapıncak asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Geleneksel Lezzet Farkındalık Altın 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement