Tekirdağ yağmura teslim: Caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

-mahsur kalan araçlar

-Araçların su dolu caddelerden geçişi

-Mahsur kalan araçlar nedeniyle diğer araçların yön değiştirmesi

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı verilen iller arasında yer alan Tekirdağ yağmura adeta teslim oldu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Tamamen suyla kaplanan caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. TESKİ’nin alt yapısı yağmuru taşıyamadı. Çorlu’da her yağmurda yanı manzaraların yaşandığı kronikleşen su baskınları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan TESKİ tarafından altyapısı yenilenen bölgelerde de su baskınları medyana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu’ya prestij caddesi adıyla kazandırılan bölge de bir nevi havuza döndü. Tamamen suyla kaplanan prestij caddesi adı verilen caddede araçlar mahsur kaldı. Çorlu’da yağan her yağmurda göle dönen Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Erdal İnönü Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı gibi yerler kısa süreli yağmurun ardından göle döndü. Araçlar suyla dolu yollardan geçmekte zorlanırken çok sayıda araç tamamen suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldı. Araçları su dolu caddede ilerleyemeyen sürücüler araçlarının içerisinde uzun süre mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekledi.

