Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı



- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın vefat eden annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile çok sayıda üst düzey protokol üyesi katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın 94 yaşındaki annesi Hanife Yıldırım, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hayatını kaybetti. Kaynaşlı Merkez Mezarlığında ilkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı ile Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çok sayıda protokol üyesi ve yakınları katıldı.

Kaynaşlı Merkez Mzarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hanife Yıldırım, toprağa verildi.

(EB-MK-

