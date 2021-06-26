TEKİRDAĞ - Trakya'da YKS heyecanı

- Sınava girecek öğrencilerin binalara alınmasıTrakya'da YKS heyecanıEDİRNE (AA) - Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı.Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı.Aileleri, çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken Kur'an - ı Kerim okudu. - Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.Öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri, okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi. Tekirdağ 'da Namık Kemal Üniversitesinde YKS'ye giren öğrenciler de sınav heyecanı yaşadı.Öğrenciler, ellerini dezenfekte edip maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına girdi.
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