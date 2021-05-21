TEKİRDAĞ - Trakya'da sağanak etkili oluyor

- Caddelerden ve vatandaşlardan görüntüTrakya'da aralıklarla şiddetini artıran sağanak etkili oluyorEDİRNE (AA) - Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.Kuvvetli sağanak Edirne'de gece saatlerinde başladı. Aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışın etkisiyle hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da iş yerlerinin önündeki tentelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Kırklareli ve Tekirdağ 'da da etkili olan sağanağın bölge genelinde yarına kadar sürmesi bekleniyor.
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