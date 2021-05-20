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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

- Kaza yapan otomobil - Trafik ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları Tekirdağ 'da su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediyenin kanalizasyon çalışmasında bir kısmı dışarıda kalan su borusuna çarpan sürücü ağır yaralandı.Cengiz Eldek'in (48) kullandığı 59 DN 187 plakalı ticari araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Kumbağ - Altınova Mahallesi'nde çalışma yaptığı kanalda ucu dışarıda kalan 10 metrelik su borusuna çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından su borusu ve kanal arasında sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Eldek, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.Mahalle sakinleri de çalışma yapan yetkililere gerekli işaretlemeleri yapmadıkları için tepki gösterdi.

Kanalizasyon Çalışması Jandarma Olay Yeri İnceleme Kanalizasyon Ticari Araç 

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