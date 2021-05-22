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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

Sokaklardan detaylar

Hafta Sonu 

-Sahilden detaylar
-Yollardan detaylar
-Meydandan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ sokakları sessizliğe büründü. Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs belası nedeniyle dünya genelinde tedbirler uygulanamaya devam ediliyor. Ülkede uygulanan 17 günlük tam kapanmadan sonra vaka oranlarında ibre aşağıya doğru inerken, kapanmanın ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ’da da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek evlerinden çıkmazken, şehrin sokakları ve yolları da sessizliğe büründü. Hafta için vatandaşlarla dolup taşan sahil alan ve yürüyüş alanı da kısıtlama sebebiyle bomboş kaldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sokaklarda ve yollarda denetimlerini sürdürüyor.
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