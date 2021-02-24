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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

TEKİRDAĞ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

- Tekirdağ - Muratlı yolundan görüntüler - Sahilden görüntüler Tekirdağ 'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ - Muratlı, Tekirdağ - Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.Sisin öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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