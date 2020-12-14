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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı



: - Zanlıların adliyeye sevki GÜNCELLEME - Tekirdağ 'da silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, kovalamaca sonucu 6'sı yaşı küçük 9 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin üzerinde 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, Z.B, İ.A, S.K, A.T. ve H.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. R.B. ve Ö.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 

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