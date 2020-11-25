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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı



: - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Çorlu Devlet Hastanesinden görüntüler Tekirdağ 'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Hasan K, Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaştı.İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Özel araçlarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tolga D'nin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.Polis, silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan Hasan K. ve Şahin K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yoğun Bakım Ünitesi Silahlı Kavga Akalan Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

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