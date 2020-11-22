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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ sessizliğe büründü

Tekirdağ sessizliğe büründü

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ


- Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20:00 itibariyle başladı.
Tekirdağ’da sokaklar sessizliğe bürünürken kısıtlamanın başlamasından önce vatandaşlar evlerine koştu. Tüm yurtta genel sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ’da vatandaşlar 20:00den önce evlerine döndü. Tekirdağ’da sokaklar sessizliğe bürünürken, restoranlar paket servis işlemlerine devam ettiler. Sokağa çıkma kısıtlaması 05:00e kadar devam edecek
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