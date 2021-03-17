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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

TEKİRDAĞ - Sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı



: - İşçiler slogan atarak şirket yetkililerine tepki göstermeleri - İş yerinden görüntü - Tekgıda - İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu'nun açıklamasıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki bir peynir fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, şirket yetkililerine tepki gösterdi.Türkgücü OSB Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi'ndeki fabrikanın önünde toplanan bir grup işçi, sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia etti.İşçiler slogan atarak şirket yetkililerine tepki gösterdi.Gruptakiler adına açıklama yapan Tekgıda - İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, 120 işçinin çalıştığı peynir fabrikasında sendikal hakların tanınmadığını savundu.Yaklaşık 6 yıldır aynı fabrikada sendikal mücadele verdiklerini belirten Durdu, şunları kaydetti:"Bu iş yerinde yüzde 50'nin üzerinde örgütlenmeyle sendikal faaliyetlere başladık. Fakat daha sonra 12 işçimiz sendikamıza üye oldukları için ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldı. Bunun yanında fabrikadaki baş temsilcimizin işine de yine bu nedenlerden dolayı son verildi.
İşçi arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar bu eylemimiz devam edecek.''

Fabrika Irak 

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