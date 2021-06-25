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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sele kapılan iki çocuk öldü

TEKİRDAĞ - Sele kapılan iki çocuk öldü



: - Selde sürüklenen çocukların bulunduğu dere yatağından görüntüler - Olay yerinden detaylar - Çevredeki vatandaşlar - Dere yatağından görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

İlk Müdahale Sağanak Dere Yatağı Sel 

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