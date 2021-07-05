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TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenmeler
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenmeler

TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenmeler

- Cenaze namazının kılınması Tekirdağ 'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi sürüyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor.İki hafta önce sahte içki zehirlenmesi sonucu ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor. Bu kişilerden 6'sının solunum cihazına bağlı durumda olduğu öğrenildi.Zehirlenmeye bağlı yaşamını yitiren ve adli tıp kurumundaki işlemleri tamamlananlardan Levent E'nin cenazesi, Merkez Garaj Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Levent E'nin eşi de sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak geçen hafta yaşamını yitirmişti. - 9 kişi ölmüş, 6 kişi tutuklanmıştıZehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Sahte İçki Zehirlenme Gözaltı Adli Tıp Kurumu Solunum Cihazı 

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