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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi



: - Çorlu Devlet Hastanesinden detaylarGÜNCELLEME - Tekirdağ 'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ile Nurcihan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Çorlu ilçesinde iki gün önce sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

Hastane Sahte İçki Altın Gözaltı 

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