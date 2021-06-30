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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyor

TEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyor

- Nurcihan E. ile Turan V. cenaze namazının kılınması Tekirdağ 'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi devam ediyor.Geçen hafta sahte içki zehirlenmesi sonucu ilçedeki hastanelere başvuran 25 kişiden 7'si entübe durumda 13'ünün tedavisi sürüyor.Evinde ölü bulunan ve ölüm nedeninin sahte içki zehirlenmesine bağlı olduğundan şüphelenilen kişinin cenazesinin adli tıp kurumundaki incelemesi de devam ediyor.Zehirlenmeye bağlı yaşamını yitiren ve adli tıp kurumundaki işlemleri tamamlananlardan Nurcihan E. (43) ile Turan V'nin (59) cenazeleri toprağa verildi.
Nurcihan E'nin eşi Levent E'nin ise hastane tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - 6 kişi ölmüş, 6 kişi tutuklanmıştıGeçen hafta cuma günü zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 6'sı yaşamını yitirmişti.

Sahte İçki Zehirlenme Cenaze Namazı Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

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