TEKİRDAĞ - Sağanak etkili oluyor

- Yağıştan görüntüler Tekirdağ 'da sağanak etkili oluyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.Akşam saatlerinde başlayan yağış zamanla etkisini artırdı.Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.Polis ekipleri sürücüleri, su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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