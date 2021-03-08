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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Polisten kadınlara karanfil

TEKİRDAĞ - Polisten kadınlara karanfil

- Kadınlara karanfil dağıtan polislerden genel detay görüntü Tekirdağ 'da polisten kadınlara karanfilTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil sundu.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı mevkisinde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı."En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara karanfil sunarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.Kadınlar polis ekiplerinden bu özel günde karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. - TREDAŞ'ın kadın çalışanlarına özel izinTrakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve günü sadece kendilerine ayırmalarını sağlamak için örnek bir uygulamaya imza atıldığı belirtildi.TREDAŞ, çalışan 150 kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 8 veya 9 Mart tarihlerinde kullanmalarını sağladı.TREDAŞ bünyesinde Tekirdağ , Edirne ve Kırklareli'nde çalışan kadınların bu haktan yararlandığı kaydedildi.

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