TEKİRDAĞ - Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
: - Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucuTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen evin kapısını çaldı.İçeriden gelen "Kim o ?" sorusuna polisin "Komşu, açar mısınız" yanıtını vermesi üzerine şüpheliler kapıyı açtı.Aniden eve giren ekiplerin burada yaptıkları aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 pound, 5 dolar ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.B.İ. ve H.B. gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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