Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

: - Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucuTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen evin kapısını çaldı.İçeriden gelen "Kim o ?" sorusuna polisin "Komşu, açar mısınız" yanıtını vermesi üzerine şüpheliler kapıyı açtı.Aniden eve giren ekiplerin burada yaptıkları aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 pound, 5 dolar ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.B.İ. ve H.B. gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kokain Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Dolar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı