Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

TEKİRDAĞ - Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

- Yakalanan sığınmacılardan görüntüler Tekirdağ 'da minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, S.D. yönetimindeki 34 AD 069 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.Kontrollerde yakalanan 8 İran ve Irak uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.Sürücü S.D. gözaltına alındı.

Sığınmacı Akalan Yurt Dışı Sığınmacılar Sığınma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı