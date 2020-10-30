Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’den yakalanan 23 kişi adliyede

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’den yakalanan 23 kişi adliyede

Gözaltına alınan şüpheliler minibüsten çıkarılırken görüntü

Polis Kontrolü İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İnfaz Koruma Müfettiş 

-Şüpheliler polis kontrolünde adliyeye alınırken görüntü
-Adliyeden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ’nün mahrem ceza infaz koruma memuru yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Tekirdağ başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenen operasyonda, 2’si ihraç olmak üzere toplamda 23 ’Mahrem infaz koruma memuru’ bulundukları illerde gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Tekirdağ Adalet Saray’ına getirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenildi. Ayrıca firari durumunda bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
Şehit Polisimizin Acısı Yürekleri DağladıŞehit Polisimizin Acısı Yürekleri Dağladı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı