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TEKİRDAĞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığının açılışını yaptı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığının açılışını yaptı

TEKİRDAĞ - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığının açılışını yaptı

- Muharrem İnce'nin gelişi - Muharrem İnce'nin konuşması - Parti binasının açılışı - "Bir şeyi sıfırdan başlatmanın zor olduğunu biliyoruz ama unutmayın, bizim rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk de Bandırma Vapuru'yla Samsun'a giderken 18 kişiydi ve öyle başlattı"TEKİRDAĞ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.İnce, açılış töreninde yaptığı konuşmada, partisinin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Seçimlerde bir vatandaşın bile oyunun önemli olduğunu belirten İnce, şöyle devam etti:"'Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir. 'Ben ülkücüyüm ama bu MHP yönetimi Erdoğan'a yaslandı partiyi çizgisinden çıkarttı artık milli değiller, yerli değiller' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir. CHP yönetimine kızıp giden oylar vardı, size bir şey söylememe gerek yok, sizin yeriniz tam Memleket Partisi. HDP'ye oy verip 'bunlar Türkiye partisi olamaz, bunlar terörle arasına mesafe koymuyor' diyorsanız, terörle arana mesafe koyuyorsan Türkiye partisi olsun istiyorsan, huzur, barış kardeşlik olsun istiyorsan gel sen de Memleket Partisi'ne."Muharrem İnce, il başkanlıklarının açılışlarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Bir şeyi sıfırdan başlatmanın zor olduğunu biliyoruz ama unutmayın, bizim rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk de Bandırma Vapuru'yla Samsun'a giderken 18 kişiydi ve öyle başlattı. 'Para yoksa bulunur' dedi, 'silah yoksa alınır' dedi, 'ordu yoksa kurulur' dedi.
Biz de hepsini bulacağız. Allah'ın izniyle 18 Eylül'de kurultayımızı yaptığımızda nasıl bangır bangır geldiğimizi göreceksiniz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Terör Açılış Töreni Ülkücü Görece 

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