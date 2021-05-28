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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor

TEKİRDAĞ - Küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyor



: - Balıkçı barınağından görüntü - Ağ yapan balıkçılardan görüntü - Balıkçı irfan Aktaş ile röportaj Tekirdağ 'da küçük tekne balıkçıları deniz salyasının bitmesini bekliyorTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle avlanmaya ara veren Tekirdağ lı küçük tekne balıkçılarının bekleyişi sürüyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyalarının kıyılarda azalsa da açıklarda etkili olduğunu söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının balıkçı barınağında ağ mesaisi yaptığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:"Marmara'da deniz salyası ilk defa bu yıl bu kadar uzun süre etkili oldu. Yaklaşık 4 aydır gitmedi. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle artarak kıyılarda biriken salya şimdilerde açıklarda ve deniz dibinde etkili. Balıkçı arkadaşlar da avlanmakta zorlandığı için denize açılamıyor. Ümidimiz salyanın bir an önce bitmesi. İnşallah salya biter de balıkçı arkadaşlarımız rahat bir avcılık yapar."Balıkçı İrfan Aktaş da deniz salyasının küçük tekne balıkçılarını mağdur ettiğini dile getirdi. Balıkçıların salyanın bitmesini beklediğini vurgulayan Aktaş, "Kıyılardaki salya geçse de deniz dibindeki salya devam ediyor. Balıkçıların büyük kaybı var. Denize ağ atıp balıkçılık yapamıyoruz. Salya mevsimsel havayla birlikte geldi yine havayla gidecektir diye düşünüyoruz. Denize çıkamayan arkadaşlar ağ onarıyor veya olta balıkçılığı yapmaya çalışıyor." dedi.

Muhabir Allah Avcılık Olta 

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