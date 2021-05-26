Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi

TEKİRDAĞ - Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi

- Baskından görüntüler Tekirdağ 'da Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken faaliyette olan işletmeye baskın yaptı.Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 26 kişiye Kovid - 19 tedbirlerini ihlalden 82 bin lira ceza kesildi.İş yerinin faaliyetine son verilirken, aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement