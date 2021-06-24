Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi

TEKİRDAĞ - Kısıtlamayı ihlal eden 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi



: - Kısıtlamayı ihlal eden iş yerinden görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.Denetimlerde 3 eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.İşletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu eğlence mekanlarındaki 38 kişiye 178 bin 750 lira ceza kesildi.Denetimlerde 380 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu Eğlence Mekanı Altın Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement