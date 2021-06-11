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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ - Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandı

- Baskın yapılan eğlence mekanından görüntüler - Kaçmaya çalışanların yakalanması Tekirdağ 'da kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin lira ceza uygulandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 16 kişiye 55 bin 360 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Asayiş Şubesi ekipleri, Malkara ilçesinde yaptıkları denetimde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti.Mekanda bulunan 16 kişiye "sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 55 bin 360 lira ceza uygulandı.

Eğlence Mekanı Akalan 

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