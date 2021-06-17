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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ - Kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı



: - Denetim yapılan restorandan görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza kesildi.Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.Denetimlerde bir kahvehane ve eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.Salgın tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerinde bulunan 42 kişiye 165 bin lira ceza yazıldı.

Eğlence Mekanı Kahvehane 

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