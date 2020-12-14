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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandı

TEKİRDAĞ - Karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandı

- Karantina ihlali yapan kişinin polise yakalanması Tekirdağ 'da karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.Ekipler, pazara girmek isteyen 67 yaşındaki İsmail Ö'nün Kovid - 19 temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini belirledi.3 bin 150 lira para cezası uygulanan İsmail Ö, karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

Polis Koronavirüs Karantina Para Cezası Akalan 

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