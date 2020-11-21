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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kamyonun seyir halindeyken açılan damperi yön tabelasını devirdi

TEKİRDAĞ - Kamyonun seyir halindeyken açılan damperi yön tabelasını devirdi

- Devrilen tabelanın görüntüleri - Temizlik çalışmalarından görüntüler - Oluşan trafik yoğunlunun görüntüleriTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da seyir halindeki kamyonun açılan damperi yön tabelasını devirdi.Kapaklı - Saray kara yolunda Saray istikametine giden Bekir İnanlı idaresindeki 34 UE 5885 plakalı kamyonun damperi seyir halindeyken açıldı.Sürücünün açıldığını fark etmediği damper yol üstü yön tabelasına çarptı. Kazada yüzlerce kilo ağırlığındaki tabela yıkılıp yere düştü.İhbar üzerine kaza yerine gelen Bölge Trafik Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliği aldı, Karayolları ekipleri tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı.Kaza nedeniyle ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Tekirdağ 'da kamyonun seyir halindeyken açılan damperi yön tabelasını devirdi

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